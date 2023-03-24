Red Wings добились временного разрешения на полеты из Перми в Стамбул

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании Red Wings временного допуска на осуществление полетов по маршруту Пермь — Стамбул. Это следует из приказа, опубликованного на сайте ведомства.

Согласно документу, допуск выдан на три месяца. Авиакомпания планирует выполнять рейсы из Перми в Стамбул три раза в неделю.

Рейсы в Стамбул, которые планировала выполнять авиакомпания Red Wings, появились в расписании аэропорта Большое Савино в феврале 2023 года. Полетная программа была рассчитана со 2 апреля по 22 октября 2023 года с частотой рейсов один раз в неделю, по воскресеньям. Однако в начале марта Росавиация отказало авиакомпании Red Wings в выдаче временного допуска на осуществление полетов по маршруту Пермь — Стамбул.

Прямые перелеты Пермь — Стамбул не осуществляются с марта 2022 года. О планах запустить рейсы из Перми в Стамбул сообщали авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа».