Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замминистра культуры РФ Манилова возглавит Русский музей

Статс-секретарь—замминистра культуры РФ Алла Манилова покинет пост и возглавит Русский музей, сообщили источники «Ъ». В ведомстве «РИА Новости» информацию об уходе госпожи Маниловой не подтвердили.

Алла Манилова

Алла Манилова

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

Алла Манилова

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

Обязанности генерального директора Русского музея после ухода многолетнего руководителя Владимира Гусева в статусе врио исполняет экс-замдиректора по связям с общественностью Анна Цветкова. Госпожа Манилова фигурировала в СМИ как потенциальный кандидат на пост директора с самого момента ухода господина Гусева.

Алла Манилова — выпускница журфака ЛГУ (1979), с 1980 по 1993 год работала в газетах «Светлана» и «Ленинградская правда», позднее была главредом газеты «Невское время». В 2003-м перешла на работу в правительство Санкт-Петербурга (с 2008-го работала в должности вице-губернатора, курировала сферы науки, образования, туризма культуры). В Минкульте РФ госпожа Манилова работает с 2012-го, пост статс-секретаря—замминистра она заняла в 2018 году.

Помимо Русского музея в 2023 году сменилось руководство в ГМИИ им. Пушкина, а также в Третьяковской галерее в Москве.

Подробнее о ротациях в ключевых культурных учреждениях страны — в публикации «Ъ» «Архитектура перемен».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...