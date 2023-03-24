Замминистра культуры РФ Манилова возглавит Русский музей

Статс-секретарь—замминистра культуры РФ Алла Манилова покинет пост и возглавит Русский музей, сообщили источники «Ъ». В ведомстве «РИА Новости» информацию об уходе госпожи Маниловой не подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Манилова

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ Алла Манилова

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

Обязанности генерального директора Русского музея после ухода многолетнего руководителя Владимира Гусева в статусе врио исполняет экс-замдиректора по связям с общественностью Анна Цветкова. Госпожа Манилова фигурировала в СМИ как потенциальный кандидат на пост директора с самого момента ухода господина Гусева.

Алла Манилова — выпускница журфака ЛГУ (1979), с 1980 по 1993 год работала в газетах «Светлана» и «Ленинградская правда», позднее была главредом газеты «Невское время». В 2003-м перешла на работу в правительство Санкт-Петербурга (с 2008-го работала в должности вице-губернатора, курировала сферы науки, образования, туризма культуры). В Минкульте РФ госпожа Манилова работает с 2012-го, пост статс-секретаря—замминистра она заняла в 2018 году.

Помимо Русского музея в 2023 году сменилось руководство в ГМИИ им. Пушкина, а также в Третьяковской галерее в Москве.

Подробнее о ротациях в ключевых культурных учреждениях страны — в публикации «Ъ» «Архитектура перемен».

Григорий Лейба