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Коммерсантъ FM
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Эстония вышлет одного российского дипломата

МИД Эстонии объявил еще одного российского дипломата персоной нон грата. Он должен покинуть страну до 29 марта. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что высылаемый дипломат «непосредственно и активно участвовал в подрыве конституционного строя».

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Деятельность данного лица в Эстонии нарушила Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта. Дипломат, о котором идет речь, непосредственно и активно участвовал в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и расколе эстонского общества»,— говорится в сообщении. О каком конкретно дипломате идет речь, не уточняется.

На решение эстонского внешнеполитического ведомства отреагировали в МИД России. В министерстве заявили «РИА Новости», что российская сторона даст «соответствующий ответ».

В январе Эстония потребовала сократить персонал российского посольства в два раза, чтобы «добиться паритета или эквивалентности в численности должностей». В свою очередь, Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией. Президент Эстонии Алар Карис отозвал Маргуса Лайдре с должности посла в России. 7 февраля господин Лайдре покинул страну.

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