Бывший глава «Открытия» Задорнов оценил, какие европейские банки столкнутся с финансовыми проблемами

Бывший председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов считает, что вслед за швейцарским банком Credit Suisse финансовые проблемы могут возникнуть и у других крупных европейских кредитных организаций. Среди банков, которые находятся в зоне риска, господин Задорнов назвал итальянский Monte dei Paschi di Siena и немецкий Commerzbank.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Задорнов в 2019 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Михаил Задорнов в 2019 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Monte dei Paschi di Siena считается старейшим банком в мире. Свою работу он начал еще в XV веке. После мирового кризиса 2008 года кредитная организация регулярно фиксировала убытки. За 2022 год потери банка составили €205 млн.

Commerzbank — третий банк в Германии, основанный в 1870 году. В отличие от Monte dei Paschi di Siena, по результатам прошлого года Commerzbank продемонстрировал прибыль в €1,4 млрд против €430 млн годом ранее. Однако для достижения таких результатов банку пришлось закрыть несколько отделений и сократить сотрудников.

Михаил Задорнов в колонке для РБК отмечает, что кризис доверия вкладчиков и инвесторов создает проблемы с ликвидностью в первую очередь у тех игроков финансового рынка, которые регулярно показывают слабые результаты либо имеют несбалансированную структуру активов и склонность к разовым крупным потерям.

По мнению экс-председателя «Открытия», в течение ближайшего года крупные европейские и американские банки примут решение о консолидации. Однако эти процессы в Европе и США могут проходить по-разному. Консолидация, по его словам, будет проходить при поддержке Минфина США, Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка, а также национальных банков отдельных стран.

«В США почти 5 тыс. банков. Сейчас вкладчики убегут из региональных. Эти игроки будут вынуждены слиться или закрыться, будет консолидация. В Европе она нужна еще сильнее, чем в Штатах, но там другая проблема: в отличие от США, там есть единый европейский рынок и европейский регулятор, но реально банки регулируются национальными законодательствами»,— пишет господин Задорнов.

19 марта Национальный банк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse из-за многолетних финансовых проблем. 2022 год Credit Suisse завершил с убытком $7,9 млрд, что стало худшим результатом банка с 2008-го. Ситуация для швейцарского банка усугубилась после банкротства американского Silicon Valley Bank и закрытия Signature Bank.

Подробнее о ситуации в банковской сфере — в публикации «Ъ» «Подальше от американских банков».

Милена Костерева