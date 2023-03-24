Патриарха Кирилла попросили открыть для посещения кладбище Среднеуральского монастыря

Родственники людей, похороненных на территории Среднеуральского женского монастыря, обратились к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с просьбой помочь сделать кладбище открытым для посещения. Текст обращения опубликован в telegram-канале «Защита Отца Сергия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Обратившиеся рассказали, что кладбище было открыто в 2005 году, и сейчас там располагается более 80 могил. В большинстве своем похоронены те, кто скончался от онкологических заболеваний. Кроме того, присутствуют могилы детей разного возраста, в том числе младенцев и подростков.

Однако в апреле 2021 года Верхнепышминский городской суд Свердловской области запретил использование объектов недвижимости, образующих монастырский комплекс. В результате монастырь был закрыт, а въезд на его территорию запрещен. Впоследствии правообладателем монастыря стала Екатеринбургская епархия, и сейчас на территорию Среднеуральского монастыря никого не пускают якобы по распоряжению митрополита Евгения (Кульберга).

«Уже на протяжении двух лет у нас и многих других родственников усопших нет возможности попасть на кладбище монастыря. У многих там похоронены мужья, жены, родители, дети! На протяжении двух лет за могилами никто не ухаживает, что недопустимо», — говорится в обращении.

Родственники отметили, что обращались к митрополиту Евгению с просьбой открыть кладбище для посещения, но ответа не получили. «Обращаемся к вам как к главе Русской Православной Церкви, в надежде быть услышанными. Утешьте нас в нашей скорби, помогите разрешить наш вопрос положительно»,— указано в просьбе к патриарху Кириллу.

Напомним, ранее духовником Среднеуральского монастыря считался экс-схиигумен Сергий (Николай Романов). В январе его признали виновным по делу о возбуждении ненависти в составе организованной преступной группы (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Опальному экс-священнику с учетом прежнего приговора за самоуправство назначили семь лет колонии.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте