Орловский центр гемодиализа может оспорить выселение в Верховном суде

Управляющее центром гемодиализа в Орле ООО «Фрезениус Нефрокеа» готово оспорить выселение из подвального помещения многоэтажного дома в Верховном суде. Об этом «Ъ-Черноземье» через пресс-службу рассказал гендиректор компании Алексей Смирнов.

Господин Смирнов заявил об уверенности в том, что судебные решения предыдущих инстанций неправомочны и «наносят вред интересам пациентов». «Поэтому компания примет все меры, для отстаивания интересов пациентов и их права на получение медицинской помощи вплоть до Верховного суда», — пояснил он.

Первый кассационный суд общей юрисдикции в середине марта оставил без удовлетворения жалобу «Фрезениус Нефрокеа» на решения Орловского облсуда и Советского райсуда Орла. Первая инстанция обязала компанию освободить помещение в центре города 22 февраля 2022 года, апелляционная утвердила это постановление 5 ноября.

Вызвавшие резонанс сообщения о выселении центра появились в декабре — уже после того, как компания оспорила решения в кассации. В судах отмечали, что иск от 27 жильцов был подан еще во время ремонта помещения, а само учреждение открылось вопреки обеспечительной меры в виде запрета на строительные работы.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «В деле поставлена почка».

Александр Прытков

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