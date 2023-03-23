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В Самаре объявлен сбор средств для помощи погорельцам из Дома Челышева

Стартовал сбор финансовой помощи для жильцов Дома Челышева в Самаре, где ранее произошел пожар. Об этом сообщает глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко.

Средства собирает Самарская региональная общественная организация содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер». Реквизиты для перевода опубликованы в Telegram-канале главы района. В назначении платежа следует указывать «Помощь погорельцам, Красноармейская, 60».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Здание на ул. Красноармейской, 60, известно как доходный дом купца Челышева. Оно было построено в 1899 году.

Дому присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В среду вечером в здании начался пожар. Жильцы были эвакуированы. Они находятся в пункте временного размещения.

Пламя удалось полностью потушить в четверг утром. Никто не погиб и не пострадал.

Год назад в здании также произошел пожар. В настоящее время прокуратура начала проверку по факту случившегося. В региональном ГУ МЧС назвали предварительную причину пожара – неосторожное обращение с огнем при использовании газовой плиты.

Георгий Портнов

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