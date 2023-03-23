На Украине откроется представительство Международного уголовного суда

В здании Международного уголовного суда в Гааге (МУС) секретарь МУС Питер Льюис и генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписали соглашение об открытии на Украине представительства МУС. Украина станет восьмым государством, где есть отделение МУС.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин (слева) и секретарь МУС Питер Льюис
Фото: @pgo_gov_ua
«Это только начало, но хорошее начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ»,— сказал Андрей Костин после подписания соглашения в Гааге (цитата по Telegram-каналу офиса Генпрокурора Украины).
17 марта досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Ордера выданы по делу о незаконном вывозе детей с территории Украины.
Присутствие МУС в отдельных государствах, говорится в сообщении суда, обеспечивает сотрудничество с ключевыми сторонами тех или иных дел. Тем самым суд, в частности, получает возможность проводить расследование на местах. Отделения МУС есть в Киншасе и Буниа, Кампале, Банги, Абиджане, Тбилиси, Бамоко. В Нью-Йорке расположено бюро МУС по связям с ООН.
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