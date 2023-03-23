На Украине откроется представительство Международного уголовного суда

В здании Международного уголовного суда в Гааге (МУС) секретарь МУС Питер Льюис и генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписали соглашение об открытии на Украине представительства МУС. Украина станет восьмым государством, где есть отделение МУС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор Украины Андрей Костин (слева) и секретарь МУС Питер Льюис

Фото: @pgo_gov_ua Генеральный прокурор Украины Андрей Костин (слева) и секретарь МУС Питер Льюис

Фото: @pgo_gov_ua

«Это только начало, но хорошее начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ»,— сказал Андрей Костин после подписания соглашения в Гааге (цитата по Telegram-каналу офиса Генпрокурора Украины).

17 марта досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Ордера выданы по делу о незаконном вывозе детей с территории Украины.

Присутствие МУС в отдельных государствах, говорится в сообщении суда, обеспечивает сотрудничество с ключевыми сторонами тех или иных дел. Тем самым суд, в частности, получает возможность проводить расследование на местах. Отделения МУС есть в Киншасе и Буниа, Кампале, Банги, Абиджане, Тбилиси, Бамоко. В Нью-Йорке расположено бюро МУС по связям с ООН.

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Лусине Баласян