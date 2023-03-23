Центральный банк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 8,5%. Соответствующее решение регулятор принял на фоне инфляционных ожиданий, которые усилились в связи с разрушительным землетрясением в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

«Мы наблюдали улучшения в уровне инфляции и соответствующих тенденциях. Вместе с тем тщательно отслеживается влияние на инфляцию спровоцированного землетрясением дисбаланса спроса и предложения. Поддержка занятости и роста промышленного производства, а также финансовая поддержка стали после землетрясения еще более важны»,— указал турецкий ЦБ в пресс-релизе.

Текущая позиция в области денежно-кредитной политики, полагает регулятор, достаточна для поддержки восстановления после землетрясения. Она поспособствует поддержанию стабильности цен и финансовой стабильности, уверены в Центробанке Турции.

Экономический кризис, который начался в стране в 2021 году, в 2022-м только усилился — в стране был зафиксирован самый высокий показатель инфляции за последние 20 лет. Уже 16 марта 2023 года курс турецкой лиры рекордно обвалился по отношению к доллару (до 19,02 лиры за единицу американской валюты). Еще одним негативным фактором для турецкой экономики стали землетрясения в стране.

Подробнее о влиянии катастроф на экономику Турции — в материале «Ъ FM» «Стихийные последствия».

Григорий Лейба