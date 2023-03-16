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Коммерсантъ FM
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Курс турецкой лиры рекордно обвалился

Турецкая лира установила рекорд своего падения, в ходе торгов обесценившись по отношению к доллару до 19,02 лиры за единицу американской валюты. Согласно данным онлайн-торгов, курс турецкой национальной валюты 16 марта опускался до 18,98 лиры за доллар.

В 2022 году в Турции усилился экономический кризис, начавшийся годом ранее. В частности, в стране был зафиксирован самый высокий показатель инфляции за последние 20 лет. Инфляция в стране выросла на фоне падения курса лиры и увеличения цен на энергоносители. Лира потеряла около 30% своей стоимости по отношению к доллару в 2022 году и 44% годом ранее.

В 2023 году еще одним важным негативным фактором для турецкой экономики и курса национальной валюты стала серия разрушительных землетрясений.

О ситуации в турецкой экономике читайте в материале «Ъ» «Стихийные последствия».

Александр Кислов

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