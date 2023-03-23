Президент МОК Бах выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024 в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры. По его словам, россияне и белорусы должны получить возможность принять участие уже в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Бах

Фото: Gilbert Bellamy, Reuters Томас Бах

Фото: Gilbert Bellamy, Reuters

По мнению Томаса Баха, применять в отношении российских и белорусских спортсменов принцип «коллективной вины» неправильно. При этом для них в случае допуска на Олимпиаду необходимо ввести различные ограничения.

«Наши принципы ясны — всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях»,— сообщил господин Бах (цитата по Associated Press).

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за военной операции на Украине. Кроме того, большинство федераций решили не проводить на территории РФ и Белоруссии никакие соревнования.

В январе 2023 года президент МОК Томас Бах впервые публично выступил за то, чтобы россиян и белорусов допустили до Олимпиады 2024 года. По его словам, исключение спортсменов из-за их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». Украинские власти отреагировали на такую инициативу Баха резко негативно и призвали не отменять санкции против спортсменов из России и Белоруссии.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Александр Кислов