Благоустраивать будут по-новому

В Удмуртии планируют развивать территориальное общественное самоуправление (ТОС). Они предназначены для того, чтобы жители соседних домов и улиц объединялись для решения вопросов местного значения. По мнению властей региона, ТОС должны стать источником местных инициатив и каналом обратной связи для депутатов. Однако, как рассказали в госсовете республики, в развитии системы ТОС есть ряд трудностей. Например, недостаток активных граждан, низкая информированность населения о возможностях ТОС, а также отсутствие финансовой поддержки со стороны администрации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фарит Губаев, vk.com Фото: Фарит Губаев, vk.com

В Удмуртии готовится к реализации дорожная карта развития территориального общественного самоуправления (ТОС). Как рассказал председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев на заседании координационного совета руководителей представительных органов муниципалитетов, в районах города провели обучающие семинары, в которых участвовали председатели советов домов и уличных комитетов. Также подготовлены поправки в местное законодательство, упрощающие создание ТОС.

«Уже сегодня в Ижевске готовятся к созданию более десятка ТОС. Например, планируют создать ТОСы жители Восточного поселка, микрорайонов Пазелы, Люлли, Татар-базар, а также многоквартирного сектора в Ленинском, Октябрьском, Устиновском районах»,— прокомментировал господин Губаев.

Он добавил, что ТОС должно стать как источником местных инициатив, так и каналом обратной связи для местных депутатов. «Поэтому представителям депутатского корпуса целесообразно включиться в деятельность по формированию и развитию ТОСов, в том числе, в работу по информированию населения о возможностях, функциях и перспективах»,— заключил Фарит Губаев.

Председатель постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению госсовета Удмуртии Александр Прозоров рассказал, что ТОСы предназначены для того, чтобы жители соседних домов и улиц объединялись для обсуждения и решения вопросов местного значения. Например, участие в благоустройстве территории и в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, а также в организации досуга жителей и проведение социально-значимых мероприятий.

«По сути, ТОСы являются связующим звеном между населением и муниципальным уровнем публичной власти. Всего по состоянию на начало 2022 года в Удмуртии создано 133 ТОСа, больше всего их в Глазовском районе»,— отметил господин Прозоров.

Однако на сегодняшний день есть ряд причин, препятствующих развитию системы ТОС в Удмуртии, говорит Александр Прозоров. В их числе нехватка у жителей свободного времени, отсутствие активных граждан и мотивации, недостаточная информированность населения. «В числе причин также можно выделить утраченные традиции коллективного решения общих проблем и отсутствие финансовой поддержки»,— прокомментировал господин Прозоров.

В настоящий момент прямого финансирования из бюджета, направленного на работу ТОСов, нет, пояснил Александр Прозоров. Средства на реализацию проектов ТОСы получают с помощью муниципальных и региональных конкурсов и в рамках федеральных программ. «В течение 2023 года мы должны отработать этот вопрос и, я надеюсь, уже в 2024 году в бюджете у нас появится такая строка»,— заключил Александр Прозоров.

Член Общественной палаты РФ 7 состава, председатель совета домов Удмуртии Александр Евсеев считает, что создание ТОСов — это, в первую очередь, определение приоритетов развития территорий.

«Наша администрация должна принимать определенные решения по развитию отдельных районов и города в целом. У них много задач и единичных частных запросов от жителей. Поэтому, учитывая ограниченный бюджет, им сложно определить приоритет: начать делать тротуар по запросу мамы с коляской, например, или же эти деньги направить на озеленение в том же самом районе по запросу других жителей. ТОС необходим для того, чтобы закрыть эту проблему и самостоятельно определять приоритеты»,— поделился господин Евсеев.

Кроме того, есть примеры, когда ТОСы, являясь некоммерческими организациями, могут участвовать в грантовых конкурсах и получать субсидии от муниципалитета, говорит Александр Евсеев. «Эти средства можно направлять организацию каких-то мероприятий, проводить форумы и фестивали, организовывать досуг для детей»,— добавил эксперт. Также ТОС как юрлицо может выступать инструментом для привлечения денежных средств в виде инициативного бюджетирования или программ самообложения.

По мнению Александра Евсеева, если муниципалитет планирует развивать ТОС, необходимо закладывать в бюджет средства на сопровождение этой деятельности и поддержку инициатив граждан. Он подчеркивает, что в соседней Перми на развитие движения ТОС заложено порядка 120 млн руб., а в Ижевске — ноль. «Муниципалитет должен поддержать и выделить какие-то деньги на это. Причем необходимо учитывать, что траты будут не только на реализацию проектов ТОС, но и на отчетность самой администрации»,— сказал господин Евсеев.

Татьяна Колегова

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