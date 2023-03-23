Utair начала летать из Тюмени в Москву два раза в день

С начала марта 2023 года авиакомпания Utair запустила второй ежедневный рейс Тюмень — Москва, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Вылет из аэропорта Внуково — в 10:00 и 00:25, из Тюмени — в 07:15 и 19:00. Время в пути — 2 часа 45 минут. Стоимость билетов от 3 285 руб.

Напомним, в прошлом году Utair могли обязать вернуть 4,6 млрд руб. субсидированных средств из-за невыполненных условий соглашения с Росавиацей. Так, пассажирооборот компании по России не достиг 60% от уровня 2021 года, при том что минимум составляет 72% . Позже Росавциация сообщила, что не будет требовать возврата средств.

Недавно авиакомпания открыла новые направления внутренних перелетов из Екатеринбурга , Нижневартовска, Тюмени и других городов.

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