Utair запустит рейсы из Тюмени и Сургута в Новокузнецк

Авиакомпания Utair в январе добавит в маршрутную сеть два новых рейса в Новокузнецк: из Тюмени и Сургута, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Полеты будут выполняться по одному разу в неделю. Как отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, при необходимости число рейсов по эти направлениям будет увеличено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Самолеты из Сургута будут вылетать по вторникам в 14:10, возвращаться — в 19:45. Стоимость билета — 4506 руб. Вылеты из Тюмени запланированы по воскресеньям в 6:25, обратно — в 12:20. Цена билета — 3955 руб. Первый рейс из Сургута запланирован на 3 января, из Тюмени — на 8 января.

В маршрутной сети Utair более 120 направлений. Напомним, Utair также запустит рейсы из Екатеринбурга в Нижневартовск.

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Диана Сунагатуллина