Utair запустит рейсы из Екатеринбурга в Нижневартовск

Авиакомпания Utairв с января начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в Нижневартовск (ХМАО) и из Нижневартовска в Томск, сообщает администрация Нижневартовска в telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На сайте аэропорта Нижневартовска говорится, что рейсы в Екатеринбург начнут выполнять с 8 января по воскресеньям и средам. Как указано на сайте авиакомпании, вылет в воскресенье из Екатеринбурга запланирован в 12:50, прилет в15:10 (время в пути 2 ч 20 минут). В среду вылет будет осуществляться в 9:30, прилет в аэропорт Нижневартовска в 12:05. Стоимость билета на одного человека по минимальному тарифу составит 6023 руб.

«Данные маршруты входят в перечень субсидируемых. Софинансирование перевозчику (в размере 50%), как сообщили ранее в Росавиации, окажут из бюджета Югры», — сообщает администрация города.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте