Сельхозпредприятие повреждено в обстреле брянского села Демьянки

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле территории региона. На этот раз вооруженные силы Украины, по его словам, обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа, расположенное в 6 км от границы с Черниговской областью Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пострадавших от обстрела нет. Снаряды повредили производственную базу сельхозпредприятия и административное здание. Также в результате обстрела нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы.

Сегодня, 22 марта, в результате обстрела другого приграничного региона Белгородской области погиб человек. Из-за падения снарядов на сельхозпредприятии в селе Борисовка в Волоконовском районе смертельные ранения получил сторож.

Районы Брянской области подвергаются обстрелам с начала проведения специальной военной операции на Украине. В регионе введены режим повышенного уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Попыткам нападения подвергается проходящий через Брянскую область нефтепровод «Дружба».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж