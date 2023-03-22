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Коммерсантъ FM
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Сельхозпредприятие повреждено в обстреле брянского села Демьянки

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле территории региона. На этот раз вооруженные силы Украины, по его словам, обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа, расположенное в 6 км от границы с Черниговской областью Украины.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пострадавших от обстрела нет. Снаряды повредили производственную базу сельхозпредприятия и административное здание. Также в результате обстрела нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы.

Сегодня, 22 марта, в результате обстрела другого приграничного региона Белгородской области погиб человек. Из-за падения снарядов на сельхозпредприятии в селе Борисовка в Волоконовском районе смертельные ранения получил сторож.

Районы Брянской области подвергаются обстрелам с начала проведения специальной военной операции на Украине. В регионе введены режим повышенного уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Попыткам нападения подвергается проходящий через Брянскую область нефтепровод «Дружба».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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