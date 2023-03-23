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Коммерсантъ FM
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Мишустин сообщил о восстановлении роста реальных доходов россиян в четвертом квартале

В четвертом квартале 2022 года в России восстановился рост реальных доходов населения, сообщил премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства перед Госдумой. При этом по итогам года показатель снизился.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«За счет мер поддержки уровень безработицы снизился. И в декабре зафиксирован на историческом минимуме — 3,7%, а в январе текущего года — 3,6%. Несмотря на небольшое снижение по году, по данным Росстата, с четвертого квартала возобновился рост реальных денежных доходов людей»,— сказал господин Мишустин. Трансляция выступления ведется на сайте Госдумы.

В 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились, по оценке Росстата, на 1% против роста на 3,2% в 2021 году, что оказалось ниже прогноза Минэкономики (2,2%). Рост в конце года мог стать результатом снижения инфляции, увеличения поступлений от предпринимательства и теневых доходов.

О снижении уровня бедности в России до исторического постсоветского минимума — в материале «Ъ» «Бедность пересекла границу».

Леонид Уварчев

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