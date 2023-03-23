Минздрав Подмосковья сообщил, что предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы у двух пациентов

Министерство здравоохранения Московской области заявило, что предварительные анализы двух пациентов, у которых были обнаружены симптомы сибирской язвы, не подтверждают наличия у них заболевания. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличия сибирской язвы. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава отметили, что оба пациента были госпитализированы бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер. В настоящий момент они помещены в мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов.

15 марта глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в Цивильском муниципальном округе два местных жителя заразились сибирской язвой. Они госпитализированы в больничный стационар. 17 марта в населенном пункте, в котором зафиксировали случаи заражений, был введен карантин. Ранее сегодня, 23 марта, РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил о госпитализации четвертого жителя Чувашии с симптомами сибирской язвы.