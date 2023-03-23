На строительство поликлиники в Нагаево направят еще до 114 млн рублей

Республиканское управление капитального строительства (РУКС) по итогам запроса предложений 3 апреля намерено выбрать очередного подрядчика строительства поликлиники на 320 посещений в селе Нагаево под Уфой. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта определена в 114,4 млн руб., он будет профинансирован Фондом социальных целевых программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо проведения строительных работ, подрядчик должен поставить в поликлинику рентгеновский диагностический комплекс, рентгеновский маммографический цифровой комплекс, лазерный аппарат для резекции и коагуляции и другое оборудование.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в феврале РУКС уже заключил контракт стоимостью 267,1 млн руб. на строительство трехэтажной поликлиники в Нагаево. Название подрядчика тогда не публиковалось.

Майя Иванова

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