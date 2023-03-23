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Коммерсантъ FM
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Дмитрий Медведев: скажем по-честному, Украина часть России

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Украина, если «говорить по-честному» является частью России. По его словам, из-за геополитических причин, российским и украинским гражданам пришлось мириться «с этими выдуманными границами».

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах, вынуждены с этим считаться, с этими границами выдуманными»,— рассказал он в интервью российским журналистам и пользователям «ВКонтакте». Отрывок опубликован в его Telegram-канале.

По словам Дмитрия Медведева, территории современной России и Украины всегда были частью Российской империи и были населены исконно русским населением. «Это все была Российская империя, это понятно, кроме отдельных областей, которые к нам пришли в результате Второй мировой войны, — так еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова — великой России, а не малой России»,— добавил он.

В ходе прямой линии в 2021 году президент России Владимир Путин заявил, что украинцы и русские — это «вообще один народ», также обвинив в «раздроблении» народа «внешние силы». Президент Украины Владимир Зеленский в июле того же года заявил, что у каждой из стран «свой путь». В день ввода российских войск на территорию Украины господин Зеленский также подчеркнул, что русские и украинцы — разные, но это «не повод быть врагами».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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