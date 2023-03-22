Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Обсуждались зерновая сделка, ситуации в Сирии и Нагорном Карабахе, «другие направления, представляющие взаимный интерес», сообщает Минобороны России. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хулуси Акар и Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Хулуси Акар и Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

До этого Сергей Шойгу и Хулуси Акар проводили телефонные переговоры 6 февраля. Тогда разговор был приурочен к оказанию помощи Турции после двух землетрясений, жертвами которых, по последним данным, стали более 50 тыс. человек.

14 марта замглавы МИД России Александр Грушко сообщил о продлении заключенной в июле 2022 года зерновой сделки еще на 60 дней. По ней вывозится зерно из украинских портов через Турцию. 18 марта Минобороны Турции сообщало, что за все время в рамках сделки было перевезено 25 млн тонн зерна более чем на 800 судах.

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