Тинькофф-банк приостановил переводы в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию

Тинькофф-банк прекратил осуществление переводов в долларах и евро в Монголию, Сербию, а также в Боснию и Герцеговину. Представители банка поясняют, что в ряд кредитных учреждений этих стран можно отправить перевод в юанях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы в некоторых валютах и в некоторые банки»,— заявили ТАСС операторы поддержки Тинькофф-банка.

25 февраля Тинькофф-банк попал под санкции Евросоюза. 26 февраля «Тинькофф Инвестиции» приостановила торги иностранными ценными бумагами и евро. 3 марта кредитная организация прекратила валютные переводы в Грузию, 5 марта — в Турцию.

Александр Кислов