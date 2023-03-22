Путин вручил премии молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей

Глава РФ Владимир Путин вручил президентские премии за произведения для детей и юношества, а также премии для молодых деятелей культуры, сообщили в пресс-службе Кремля. Церемония традиционно прошла в преддверии Дня работника культуры (отмечается 25 марта).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин награждает Екатерину Пильникову

Фото: kremlin.ru Владимир Путин награждает Екатерину Пильникову

Фото: kremlin.ru

Лауреатами молодежной премии за 2022 год стали театральный режиссер Айдар Заббаров, скульптор Екатерина Пильникова, артист балета, а также директор строящегося Севастопольского театра оперы и балета Сергей Полунин.

Премии за произведения для детей и юношества удостоились руководители танцевальных ансамблей «Радость» (Севастополь, Мурманск) Виктор Гоцуленко и Лариса Феоктистова, актер и режиссер Александр Галибин, музыковед, режиссер и писатель Инесса Ковалевская.

«О каждом из сегодняшних лауреатов можно долго, много рассказывать. Но никакие слова не скажут о вас больше, чем ваше творчество, ваш вклад в отечественную культуру, в развитие российского общества, в становление молодых поколений»,— обратился к лауреатам господин Путин.

На официальную церемонию в Кремль не явились господа Полунин и Галибин, а также госпожа Ковалевская. «У Полунина сегодня премьера спектакля вечером. Галибин принимал участие в трехсотлетии Перми, а Ковалевской 90 лет, ей врачи не разрешили выходить»,— объяснил «РИА Новости» советник президента по культуре Владимир Толстой.

Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручают с 2013 года. Премии президента РФ для молодых деятелей культуры —с 2011 года. Такой премии удостаивались, например, оперная певица Венера Гимадиева, актриса Юлия Пересильд, джазмен Владислав Лаврик и др.

Григорий Лейба