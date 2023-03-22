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Коммерсантъ FM
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Госдума предоставила Генпрокуратуре право получать расчеты по гособоронзаказу

Госдума приняла в третьем, окончательно чтении законопроект, который позволит Генпрокуратуре получать доступ к расчетам по гособоронзаказу. Надзорному ведомству предоставят доступ к Единой информационной системе, в которой размещены эти данные.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. До его принятия доступ к этим данным могли получить государственные заказчики, Счетная палата, уполномоченные банки, федеральный орган исполнительной власти и несколько других ведомств.

Автором инициативы выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ФАС утверждали, что проект закона поможет «повысить эффективность прокурорского надзора за исполнением законодательства», а также обеспечить законное расходование бюджета.

В январе Владимир Путин призвал прокуратуру усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. В начале марте он подписал указ, согласно которому в случае объявления военного положения в компаниях, срывающих сроки гособоронзаказа, будет вводиться внешнее управление. Права акционеров таких компаний будут приостанавливать.

Лаура Кеффер

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