ФАС предложила предоставить Генпрокуратуре доступ к данным о гособоронзаказе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла на рассмотрение законопроект, в соответствии с которым Генеральной прокуратуре России предоставят автоматизированный доступ к Единой информационной системе, содержащей данные о расчетах по гособоронзаказу. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы и источник в правительстве, который подтвердил их подлинность. Внести изменения предлагается в федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и приказ министра обороны от 2015 года.

Из пояснительных материалов ФАС следует, что данная инициатива направлена на «повышение эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о гособоронзаказе (а также за законностью расходования бюджетных средств)». Как отмечает РБК, Минобороны, ФСБ, «Росатом» и другие ответственные ведомства предлагаемые изменения согласовали.

Собеседник РБК, знакомый с работой Единой информационной системы, объяснил, что представленные в системе сведения могут касаться описания объектов закупок, определения цены госконтракта или цен контрактов, которые заключаются с единым поставщиком в составе гособоронзаказа.

В соответствии с действующим законодательством доступ к информации, содержащейся в Единой информационной системе, предоставляет Минобороны с учетом требований законодательства о государственной тайне и в порядке, определяемом им по согласованию с контролирующим органом и органом финансового мониторинга. В законе «О государственном оборонном заказе» указан полный перечень организаций, которым может быть предоставлен доступ, в частности головные исполнители гособронзаказа, заказчики и уполномоченные банки.

При этом в пояснительной записке отмечается, что Генпрокуратура среди них не фигурирует, что «не позволяет использовать возможности автоматизированной системы и ограничивает работу перепиской в бумажном виде».

По данным Генпрокуратуры, в период с января по октябрь текущего года было возбуждено 20 уголовных дел по статье о злоупотреблении должностными полномочиями в области гособоронзаказа, за аналогичный период 2021 года — 14 уголовных дел.

15 декабря Владимир Путин поручил скорректировать параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. 30 ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году гособоронзаказ будет увеличен в полтора раза.

Милена Костерева