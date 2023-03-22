Песков: Путин и Си не обсуждали мирный план Зеленского

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе вчерашней встречи не обсуждали предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским мирный план, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в центре внимания был предложенный Пекином план урегулирования ситуации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержатся в китайском мирном плане, президент Путин сам об этом говорил. План Зеленского — это уже, скорее, вопрос, который касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной»,— пояснил господин Песков во время пресс-колла.

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский представил план мирного урегулирования военного конфликта. Среди его пунктов — возвращение Украине территорий в признанных международным сообществом границах 1991 года. В Кремле эти требования назвали отказом от переговоров. 24 февраля 2023-го МИД Китая представил свой план из 12 пунктов — он, в частности, призвал прекратить все боевые действия и «отказаться от менталитета Холодной войны». Киев и Вашингтон этот план раскритиковали.

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Лаура Кеффер