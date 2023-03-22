Часть земли и строений завода «Кристалл-Лефортово» в Курске продали за 26 млн рублей

Физлицо Ирина Шарипова из Курска стала победителем торгов по продаже части имущества обанкротившегося ООО «ПК Кристалл-Лефортово» (курский завод одноименной банкротящейся алкогольной ГК). При начальной цене лота в 65,6 млн руб. она приобрела его за 26,4 млн руб.

Речь идет о земельном участке площадью 28 тыс. кв. м на улице 1-й Строительной, 8в, шести нежилых зданиях и инженерной инфраструктуре. Торги проводились в форме публичного предложения. Госпожа Шарипова стала единственным участником торгов.

По данным Kartoteka.ru, Ирина Шарипова ранее руководила местным ООО «Меридиан». Также она в качестве индивидуального предпринимателя занималась сдачей внаем собственной недвижимости.

В какую сумму оценивали имущество курской структуры «Кристалла-Лефортово» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин