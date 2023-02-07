Часть земли и строений завода «Кристалл-Лефортово» в Курске попробуют продать за 65 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «ПК Кристалл-Лефортово» (курский завод одноименной банкротящейся алкогольной ГК) Юрий Алябьев выставил на повторные торги земельный участок компании в Курске и строения с инфраструктурой на нем. Начальная цена единого лота составляет 65,6 млн руб.

Речь идет о земельном участке площадью 28 тыс. кв. м на улице 1-й Строительной, 8в, шести нежилых зданиях и инженерной инфраструктуре. Торги проводятся в форме публичного предложения. Заявки принимаются с 12 февраля по 12:00 18 марта. Цена снижается на 10% каждые пять дней (всего семь шагов понижения).

В какую сумму оценивали имущество курской структуры «Кристалла-Лефортово» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин