В Челябинской области ликвидировали все специальные площадки для митингов

На территории Челябинской области не осталось ни одной специальной площадки для проведения публичных мероприятий. Правительства региона признало утратившими силу все постановления, которые касаются перечня таких мест в населенных пунктах. Соответствующий документ, подписанный губернатором Алексеем Текслером, опубликован на портале правовой информации.

Всего признано утратившими силу восемь документов. Это постановление правительства региона от 28 декабря 2012 года «Об определении единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории Челябинской области» и еще семь нормативных актов, которые вносили изменения этот документ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе Седьмой кассационный суд подтвердил незаконность двух постановлений правительства региона об исключении из перечня гайд-парков трех площадок в центре Челябинска. Ранее такое решение по иску группы челябинских общественников принял Второй апелляционный суд, постановив отменить нормативно-правовые акты, поскольку площадки исключили без достаточных оснований.

По словам одного из истцов Ярослава Щербакова, правительство Челябинской области обязано утвердить новый перечень мест для митингов, а до тех пор проведение публичных мероприятий в бывших гайд-парках без согласия властей запрещено.