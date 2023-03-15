Гайд-парки устояли в кассации

Седьмой кассационный суд в Челябинске подтвердил незаконность исключения трех площадок в центре города из перечня гайд-парков. Челябинцы могут без уведомления мирно собираться в скверах на Алом поле, у ДК Колющенко и у летней эстрады в парке Гагарина, если число участников не превышает 100 человек. Ранее Второй апелляционный суд признал недействительными два постановления правительства региона об исключении этих мест из перечня гайд-парков, посчитав, что решения приняты без достаточных оснований. Правительство региона обжалует решение в Верховном Суде РФ. Эксперты отмечают, что возвращение традиционных площадок для публичных мероприятий в число разрешенных — справедливое решение, однако не ожидают роста протестной активности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В Челябинске Седьмой кассационный суд отказал правительству и прокуратуре Челябинской области в удовлетворении кассационных жалоб по делу о гайд-парках, подтвердив незаконность исключения трех площадок из перечня разрешенных для публичных мероприятий мест. Решение принято 15 марта.

«Принято решение апелляционное определение Второго апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу правительства Челябинской области и кассационное представление прокурора — без удовлетворения»,— сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе Седьмого кассационного суда.

Исковое заявление к правительству Челябинской области в мае 2022 года направили челябинские общественники Анна Ильина, Василий Московец и Ярослав Щербаков, который возглавляет региональное отделение партии «Яблоко». Они потребовали признать незаконными два постановления правительства региона от 29 июня 2018 года и 14 апреля 2022-го, которыми из перечня мест, отведенных специально для гражданских собраний, пикетов и митингов без подачи уведомлений были исключены площадки в сквере на Алом поле, а также у дворца культуры им. Д.В. Колющенко и рядом с летней эстрадой в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. После этого в Челябинске осталось лишь два места для свободного выражения мнения по важным общественно-политическим вопросам: на парковке у ледовой арены «Трактор» и в парке имени Тищенко, расположенных на окраине города в Калининском и Металлургическом районах соответственно. Кроме того, истцы потребовали от региональных властей определить площадки для свободного выражения мнения граждан в каждом из семи районов Челябинска. В июле 2022 года Челябинский областной суд в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Однако истцы обжаловали решение во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, который в ноябре частично отменил решение первой инстанции. Апелляция признала недействительными постановления правительства Челябинской области об исключении сквера на Алом поле, у ДК Колющенко и летней эстрады в парке Гагарина из списка гайд-парков со дня принятия апелляционного определения.

«В центр Челябинска вернулись три гайд-парка. Кассационный суд подтвердил законность апелляционного решения. По сути, мы сформировали судебную практику, прошли три инстанции. Несмотря на то, что у нас не прецедентное право, это важно для других городов, которые столкнулись с той же проблемой исключения площадок и увода гайд-парков из центра на окраину. В этом деле есть важный вывод о том, что недопустимо без веских оснований исключать площадки для митингов из перечней только потому, что так хотят местные власти или полиция»,— прокомментировал решение кассации истец Ярослав Щербаков. Он подчеркнул, что граждане имеют полное право на проведение мирных собраний, пикетов и митингов на этих площадках без подачи уведомлений, но при условии, что число участников не будет превышать 100 человек, а их требования и поведение не нарушают закон.

Согласно определению Второго апелляционного суда, ответчик в качестве обоснования решений об исключении площадок предоставил письма от глав города и ГУ МВД России по региону. При этом документ 2018 года по поводу сквера на Алом поле вообще не содержал никаких пояснений. В письме об исключении парка Гагарина мэр Наталья Котова ссылалась на планы «масштабной реконструкции» места отдыха. Однако объективных доказательств ответчик в суде не представил. Начальник полицейского главка в своем письме просил исключить площадки в центре города из списка гайд-парков, указывая на «возможное совершение массовых нарушений общественного порядка» при проведении публичных мероприятий, «особенно протестного характера», из-за чего может быть причинен вред здоровью и имуществу граждан. Но гипотетический характер угроз не убедил апелляционный и кассационный суды.

Правительство Челябинской области планирует обжаловать решение Седьмого кассационного суда в Верховном Суде РФ. «Согласно положениям федерального закона “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях” публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах, в случае если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия. Органы исполнительной власти субъекта РФ определяют единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места. Таким образом, жители Челябинска вправе собираться мирно в специально отведенных местах на территории города, перечень которых установлен постановлением правительства Челябинской области от 28 декабря 2012 года №731-П»,— говорится в ответе правительства региона на запрос «Ъ-Южный Урал».

В прокуратуре Челябинской области сообщили, что вопрос об обжаловании будет решен после изучения решения суда.

Социолог Сергей Зырянов считает, что возвращение разрешенных площадок для собраний и митингов в центр города вряд ли повлияет на рост протестной активности. «Решение суда, с моей точки зрения, справедливо, потому что это традиционные точки, где многие годы проходили подобного рода собрания горожан. Но говорить, что в связи с этим в ближайшее время повысится митинговая активность граждан, неправильно. Пока обстановка в стране не изменится в сторону более спокойного течения жизни, когда острыми вопросами снова станут проблемы уровня жизни людей, защиты прав и свобод граждан, до тех пор трудно ожидать повышения политической активности»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова