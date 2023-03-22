Суд отменил штраф директору Музея истории Екатеринбурга за дискредитацию армии

Свердловский областной суд удовлетворил жалобу защиты директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, оштрафованного за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП). Штраф в 30 тыс. руб. ему назначили за антивоенный пост в сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Судья решил отменить постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга «ввиду малозначительности совершенного деяния». Адвокат Владислав Идамжапов заявил ТАСС, что не ожидал такого решения. «Производство по делу прекращено, признаков общественной опасности не выявлено, подождем мотивировочную часть»,— сказал он.

Игорь Пушкарев — историк и бывший журналист Znak.com. Он стал директором Музея истории Екатеринбурга 14 декабря 2022 года. Его назначение вызвало резонанс среди ряда общественных организаций, называющих себя патриотами. Общественное движение «Зов народа» попросило главу СКР Александра Бастрыкина проверить обоснованность назначения господин Пушкарева, а также провести проверку его высказываний в отношении бойцов ЧВК «Вагнер» на наличие дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием уволить Игоря Пушкарева. 21 декабря 2022 года Игоря Пушкарева отвезли в отделение полиции на улице Фрунзе, где составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ, 25 декабря суд оштрафовал его.

Лаура Кеффер