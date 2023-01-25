Директор Музея истории Екатеринбурга оштрафован на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. руб. директора Музея истории города Игоря Пушкарева по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП) за антивоенный пост в сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В суде директор музея пояснил, что не ведет страничку в запрещенной соцсети с февраля и даже утратил доступ к ней. «С учетом моей нынешней должности я ввел за правило не вести эту страницу. Пароль у меня там тоже был не суперсложный. Поэтому дальнейшую судьбу этой странички я не знаю»,— заверил господин Пушкарев. Он добавил, что не понимает, как полиция установила его причастность к публикации.

Адвокат Игоря Пушкарева Владислав Идамжапов сказал «Ъ-Урал», что защита намерена обжаловать решение суда после получения текста постановления и ознакомления с ним. Игорь Пушкарев после заседания отметил, что не знает, повлияет ли решение суда на его профессиональную деятельность.

Бывший журналист Znak.com, историк Игорь Пушкарев стал директором Музея истории Екатеринбурга 14 декабря. Его назначение вызвало резонанс среди ряда общественных организаций, называющих себя «патриотами». Так, общественное движение «Зов народа» попросило главу СКР Александра Бастрыкина проверить обоснованность назначения Игоря Пушкарева директором музея при наличии «антироссийских взглядов», а также провести проверку его высказываний в отношении бойцов ЧВК «Вагнер» на наличие дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ).

Затем глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием уволить господина Пушкарева с новой должности за его деятельность в интересах иностранных разведок — по мнению Пригожина, информацию Игорь Пушкарев получал от действующих агентов американской и британской разведок, а также от их агентов влияния. Утром 21 декабря Игоря Пушкарева отвезли в отделение полиции на улице Фрунзе, где составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Дискредитация ВС РФ») за пост в соцсети.

Катерина Якушева, Екатеринбург