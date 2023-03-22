Бывший советник президента США: союз России и Китая создает проблему для Запада

Китай оказывает России поддержку на фоне военной операции на Украине, считает бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его мнению, союз России и Китая создает для стран Запада серьезную проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Болтон

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Джон Болтон

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Когда Китай и Россия говорят, что это союз без границ, я думаю, что они говорят это серьезно. В этом настоящая проблема для Запада независимо от того, что произойдет на Украине… Я думаю, что образуется ось Россия—Китай, к которой примыкают Иран и Северная Корея. Взгляните на карту, взгляните на географию. Это то, к чему нам нужно относиться серьезно»,— сказал он в интервью The Telegraph.

По его словам, Китай «становится угрозой как в ядерной сфере, так и в конвенциональной». Он также убежден, что НАТО нужно прикладывать больше усилий для противостояния России. В частности, как считает господин Болтон, стоило наложить более серьезные антироссийские санкции.

Экс-советник президента США говорил, что Джо Байден боится, что «Украина на самом деле победит». Он убежден, что американские власти принимают недостаточно мер, чтобы поддержка Киева была эффективной. 20 марта США выделили Украине новый пакет военной помощи на $350 млн. С начала российской военной операции Вашингтон направил Киеву $32,2 млрд.

Напомним, в России с трехдневным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин, он прибыл 20 марта. Вчера, 21 марта, он провел официальную встречу с Владимиром Путиным. Господин Си называл укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.

Об отношениях КНР и России — в материале «Ъ» «Пекинская шутка».

Лаура Кеффер