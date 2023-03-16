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Бывший советник президента США: Байден боится, что Украина на самом деле победит

Бывший советник президента США Джон Болтон считает, что Джо Байден должен подтвердить свое стремление в восстановлении территориальной целостности Украины. Однако, по словам господина Болтона, глава государства боится, что «Украина на самом деле победит». Такое мнение он выразил в своей колонке для The Wall Street Journal.

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Фото: Gleb Garanich, Reuters

«Господин Байден хочет, чтобы Россия "проиграла", но, похоже, боится, что Украина на самом деле "победит". Если он верит в официальную позицию Америки — восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, он должен подтвердить ее и разработать план для этого. Если нет, то он должен сказать об этом»,— считает господин Болтон.

По мнению экс-советника президента США, политика Белого дома направлена на поддержку обороны Украины. Однако американские власти принимают недостаточно мер, чтобы поддержка была «слишком эффективной». Джон Болтон отметил, что запасы важных боеприпасов у США истощаются, а текущие возможности их пополнения недостаточны. «Эта формула затяжной, безрезультатной войны пренебрегает рисками как для США, так и для Украины»,— добавил он.

Сразу после начала российской военной операции Вашингтон исключил отправку военного контингента на территорию Украины. В ноябре 2022 года Джо Байден подчеркивал, что США не будут напрямую вовлекаться в конфликт России и Украины. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что «гибридная» война России с западными странами почти стала «настоящей».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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