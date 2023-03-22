В результате землетрясения в Пакистане погибли 9 человек

Землетрясение с эпицентром на северо-востоке Афганистана также ощущалось в Пакистане. В результате подземных толчков погибли девять пакистанцев, еще 44 получили ранения, сообщает портал The News со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями.
Фото: Akhtar Soomro, Reuters
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане накануне вечером, 21 марта. Эпицентр находился в провинции Бадахшан на северо-востоке страны, которая граничит с Таджикистаном. Последствия землетрясения ощущались в столице Индии Нью-Дели, в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане.