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Коммерсантъ FM
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В результате землетрясения в Пакистане погибли 9 человек

Землетрясение с эпицентром на северо-востоке Афганистана также ощущалось в Пакистане. В результате подземных толчков погибли девять пакистанцев, еще 44 получили ранения, сообщает портал The News со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Фото: Akhtar Soomro, Reuters

Фото: Akhtar Soomro, Reuters

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане накануне вечером, 21 марта. Эпицентр находился в провинции Бадахшан на северо-востоке страны, которая граничит с Таджикистаном. Последствия землетрясения ощущались в столице Индии Нью-Дели, в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане.

Лаура Кеффер

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