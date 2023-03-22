В результате землетрясения в Пакистане погибли 9 человек

Землетрясение с эпицентром на северо-востоке Афганистана также ощущалось в Пакистане. В результате подземных толчков погибли девять пакистанцев, еще 44 получили ранения, сообщает портал The News со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Akhtar Soomro, Reuters Фото: Akhtar Soomro, Reuters

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане накануне вечером, 21 марта. Эпицентр находился в провинции Бадахшан на северо-востоке страны, которая граничит с Таджикистаном. Последствия землетрясения ощущались в столице Индии Нью-Дели, в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане.

Лаура Кеффер