Uniqlo долги не пускают

Управляющая компания ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге через суд намерена добиться ареста денежных средств, находящихся на банковских счетах компании «Юникло рус» (бренд Uniqlo). Магазин Uniqlo ранее работал в торговом центре, но после начала специальной военной операции (СВО) закрылся, и сейчас «Гринвич» пытается взыскать долги за аренду помещения. Суд дважды отказал УК в принятии обеспечительных мер, сейчас ТРЦ подал апелляционную жалобу, опасаясь, что иначе не сможет вернуть деньги. По мнению юристов, суды сейчас часто принимают обеспечительные меры в отношении компаний, которые приостановили или прекратили деятельность в РФ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин Uniqlo закрылся в торговом центре «Гринвич» после начала специальной военной операции (СВО)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Магазин Uniqlo закрылся в торговом центре «Гринвич» после начала специальной военной операции (СВО)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В феврале управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич» Погребинскому и Заводовскому) подала иск к ООО «Юникло рус» (бренд японской розничной сети одежды Uniqlo) о взыскании более 47 млн руб. за аренду помещений. Магазины Uniqlo приостановили работу в России с 21 марта 2022 года — после начала СВО.

Как указано в картотеке Свердловского арбитражного суда, одновременно с иском УК подала заявление о принятии обеспечительных мер. Представители торгового центра просили наложить арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества «Юникло рус», в том числе на средства, которые будут поступать на счета, а также на иное имущество, принадлежащее ответчику, в пределах суммы иска в 47 млн руб.

В феврале суд отказал ТРЦ в удовлетворении заявления, в марте «Гринвич» вновь попросил об аресте счетов.

«В обоснование заявления истец указал, что появились новые обстоятельства, свидетельствующие о необходимости принятия обеспечительных мер, в частности, сообщение компании “Юникло” об окончательном закрытии магазинов на территории РФ и принятии мер по распродаже своего единственного ликвидного имущества»,— говорится в документах суда.

Как ранее рассказал «Ъ-Урал» директор ТРЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж» Дмитрий Сарапульцев, Uniqlo окончательно покинет «Гринвич» до мая.

Представители «Гринвича» считают, что если не принять обеспечительные меры, то это может сделать невозможным исполнение судебного акта. «Поскольку ответчик, приостановив коммерческую деятельность, уклоняется от уплаты задолженности, ввиду ограничительных мер не собирается продолжать деятельность в РФ, тем самым также может причинить значительный ущерб истцу»,— говорится в документе.

Свердловский арбитражный суд, «оценив фактические обстоятельства дела и доводы», не нашел оснований для удовлетворения заявления. По мнению суда, сами по себе отказ от исполнения договора, закрытие магазинов в России не могут привести к затруднению исполнения судебного акта, а доводы ТРЦ «носят предположительный характер». «Гринвич» с таким решением не согласился и 17 марта подал жалобу в Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд. Заседание назначено на 12 апреля.

Согласно финансовой отчетности за 2021 год, опубликованной на сервисе Kartoteka.ru, баланс ООО «Юникло рус» составлял 18,8 млрд руб. Выручка компании по итогу 2021 года составила 27 млрд руб., чистая прибыль — 5,2 млрд руб. ООО зарегистрировано в Москве, 75% компании принадлежит японской «Фаст Ритэйлинг Ко., Лтд.», 25% — японскому АО «Мицубиси корпорейшн».

По мнению управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, в последнее время заявления об обеспечительных мерах стали тенденцией для споров с компаниями, имеющими собственников из «недружественных стран». Так, на днях суд арестовал весь уставный капитал приостановившей свою деятельность в России ООО «Фольксваген Груп Рус» по иску «ГАЗ». «“Гринвич” также будет упирать на то, что Uniqlo объявило об уходе из России, поэтому существует риск не суметь на основании решения суда о взыскании задолженности обратить взыскание на имущество и деньги на счетах ответчика»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Денисов.

Руководитель екатеринбургского офиса юрфирмы Арбитраж.ру Артем Комсюков считает, что поданная ТРЦ «Гринвич» апелляционная жалоба «имеет все шансы быть удовлетворенной».

Напомним, после ухода зарубежных брендов из РФ «Гринвич» начал подавать иски к ушедшим компаниям. Заявления касались оплаты аренды помещений в ТРЦ. Например, торговый центр взыскал почти $153 тыс. за долги по аренде магазина Marc O’Polo. Управляющая компания также подавала иски к магазинам группы Inditex (Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho и другие), но по всем заявлениям производство было прекращено.

Мария Игнатова