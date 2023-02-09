Японский магазин Uniqlo окончательно покинет ТРЦ «Гринвич» к маю

Магазин японской розничной сети одежды Uniqlo окончательно покинет екатеринбургский торговый центр «Гринвич» до мая, рассказал «Ъ-Урал» директор ТРЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж» Дмитрий Сарапульцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ», Uniqlo вероятно решил уйти из России и не планирует возобновлять работу своих магазинов. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов рассказал, что Uniqlo несколько месяцев назад уведомил владельцев помещений о намерении закрыться, но сохраняет контракты до момента, когда будет найден новый арендатор.

По словам господина Сарапульцева, есть потенциальный арендатор на место данного магазина в ТРЦ «Гринвич». Отметим, в начале февраля управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич» Погребинскому и Заводовскому) подала иск к ООО «Юникло рус» (бренд Uniqlo) о взыскании 47 млн руб. по задолженности за аренду.

Напомним, 21 марта 2022 года сеть объявила о приостановке работы в стране из-за СВО на Украине. На тот момент под брендом Uniqlo работало 50 точек и интернет-магазин. На конец января 2023 года у Uniqlo 27 магазинов в России, которые остаются закрытыми, следует из данных на сайте Fast Retailing.

Мария Игнатова

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