Столтенберг: только 7 из 30 стран НАТО увеличили расходы на оборону до 2% ВВП

Семь из 30 стран—членов НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2022 году в размере 2% ВВП, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Это на одну страну меньше, чем в 2021 году. Североатлантический альянс изначально ожидал, что в 2022 году еще две страны достигнут этой цели, сообщил господин Столтенберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Но поскольку ВВП двух (стран—участниц альянса.— ''Ъ'') вырос больше, чем ожидалось, два участника альянса, которые, как мы ожидали, будут на уровне 2%, сейчас немного ниже 2%»,— заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе генсек альянса (цитата по Reuters).

В конце 2021 года предполагалось, что каждая страна альянса доведет свои оборонные расходы до 3% ВВП к 2024 году, сообщал ТАСС. В 2021 году совокупные оборонные расходы всех 30 государств НАТО достигли $1,174 трлн. В 2020 году общие военные расходы НАТО выросли на 3,5%, составив $1,03 трлн.

В декабре альянс установил военный бюджет на 2023 год на уровне €1,96 млрд, что на 25,8% больше, чем в 2022 году. Страны НАТО договорились нарастить бюджет из-за конфликта на Украине.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова