СКР расследует обстоятельства травмирования жительницы Березников упавшим с крыши снегом

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту травмирования местной жительницы упавшим снегом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

По данным следствия, сегодня днем с крыши одного из домов упал снег, который травмировал проходившую женщину. В результате потерпевшей были причинены травмы различной степени тяжести, она госпитализирована в реанимацию.

В управляющей компании, обслуживающей дом, проведен обыск, в ходе которого изъята интересующая следствие документация. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.