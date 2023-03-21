Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:50

СКР расследует обстоятельства травмирования жительницы Березников упавшим с крыши снегом

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту травмирования местной жительницы упавшим снегом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

По данным следствия, сегодня днем с крыши одного из домов упал снег, который травмировал проходившую женщину. В результате потерпевшей были причинены травмы различной степени тяжести, она госпитализирована в реанимацию.

В управляющей компании, обслуживающей дом, проведен обыск, в ходе которого изъята интересующая следствие документация. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...