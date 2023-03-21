«Ведомости»: доходы Моргенштерна от рекламы за год сократились на 80%

Доходы рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом иностранным агентом) от рекламных интеграций по итогам 2022 года сократились на 80%, до 24,9 млн руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА). В 2021 году музыкант заработал на интеграциях 126 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В АБА уточнили, что исследование проводили на основе подсчета видимых рекламных размещений на YouTube, в Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России) и Telegram у популярных блогеров, которых ранее признали иноагентами. Скрытые виды рекламы (спонсорство, продакт-плейсмент) не учитывались. В исследование включили десять популярных блогеров-иноагентов, чьи расценки были доступны для анализа.

Так, в 2022 году господин Моргенштерн выложил в YouTube 39 роликов (на пять больше, чем в 2021 году), однако число рекламных интеграций на канале за тот же период снизилось с 12 до 2. В Instagram рэпер выложил 77 постов против 96 в 2021-м, количество рекламных интеграций сократилось с 3 до 1. В Telegram-канале музыкант (с марта 2022-го) разместил 395 постов и 3 рекламные интеграции.

Падение доходов от рекламных интеграций исследователи зафиксировали еще у трех блогеров-иноагентов: Татьяны Лазаревой (признана Минюстом иностранным агентом в июле 2022-го) — на 58%, до 500 тыс. руб., Евгения Понасенкова (признан Минюстом иностранным агентом в апреле 2022-го) — на 50%, до 1,7 млн руб., и Екатерины Шульман (признана Минюстом иноагентом в апреле 2022-го) — на 28,5%, до 9 млн руб.

В то же время шесть блогеров-иноагентов увеличили свои доходы от интеграций. Рост доходов аналитики зафиксировали у Екатерины Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом в сентябре 2022-го) — в 2,7 раза, до 25,5 млн руб., Антона Долина (признан Минюстом иностранным агентом в апреле 2022-го) — на 91%, до 13 млн руб., Юрия Дудя (признан Минюстом иностранным агентом в апреле 2022-го) — на 75%, до 139,2 млн руб., Михаила Шаца (признан Минюстом иностранным агентом в сентябре 2022-го) — на 44%, до 8,2 млн руб., Максима Каца (признан Минюстом иностранным агентом в июле 2022-го) — на 24%, до 72,7 млн руб., и Алексея Пивоварова (признан Минюстом иностранным агентом в июне 2022-го) — на 12,7%, до 267,3 млн руб.

Наиболее заметным фактором, который повлиял на динамику доходов блогеров-иноагентов, стал запрет в России Instagram. Совокупные доходы у первых десяти блогеров-иноагентов в этой соцсети снизились на 66%, до 16,2 млн руб. При этом весь рынок инфлюенс-маркетинга за 2022 год упал приблизительно в 2,5 раза — до 4–6 млрд руб.

Собеседники издания отмечают, что рекламодатели по-прежнему готовы работать с иностранными агентами. К таким блогерам часто обращаются международные компании, для которых финансирование иноагентов не сулит проблем в России.

29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий статьи Уголовного кодекса об иностранных агентах. Согласно документу, за второе за год нарушение обязанностей иностранного агента предусмотрена уголовная ответственность.

Подробнее о влиянии законодательства об иноагентах на свободу творчества в современной России — в материале «Ъ FM» «Иностранный агент — значит нехороший человек».

Григорий Лейба