Путин подписал закон об ужесточении наказания за неисполнение обязанностей иностранных агентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий статьи Уголовного кодекса об иностранных агентах. Согласно документу, за второе за год нарушение обязанностей иностранного агента предусмотрена уголовная ответственность. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За второе в год уклонение от исполнения обязанностей по предоставлению документов для включения в реестр иностранных агентов предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. либо лишение свободы на срок до 2 лет. Аналогичное наказание предписывается за производство материала без указания статуса иностранного агента, нарушение сроков размещения отчета о своей деятельности, неисполнение обязанности по учреждению российского юридического лица.

Согласно принятым уточнениям, изменено название статьи ст. 330.1 «Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента». Из него убрано слово «злостное». Также увеличивается срок за создание и руководство НКО, выполняющей функции иностранного агента. Санкции по этой статье ужесточаются до шести лет лишения свободы. Участие в подобной НКО грозит тюремным заключением на три года.

Владимир Путин подписал закон, включающий нормы об иностранных агентах, 14 июля. Он вступил в силу 1 декабря. С того же дня Минюст начал публикацию личных данных иностранных агентов, в том числе СНИЛС и ИНН. 20 декабря Госдума приняла закон об ответственности иностранных агентов за уклонение от соответствующих обязанностей.

Подробнее о новых законах об иностранных агентах — в материале «Ъ» «Иноагентов удаляют из органов».

Лусине Баласян