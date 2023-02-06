«Иностранный агент — значит нехороший человек»

Минюст расширил перечень иностранных агентов. В список добавлены еще пять человек. Среди таковых авторы известного романа «Лето в пионерском галстуке». Причиной данного решения стало, в частности, «распространение ЛГБТ-пропаганды». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что творческим людям в современной России приходится все сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Авторы романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка», известные под псевдонимами Елена Малисова и Катерина Сильванова, распространяли материалы иностранных агентов, получали поддержку из иностранных источников, пропагандировали ЛГБТ-отношения.

Вывод: признать указанных лиц иностранными агентами со всеми вытекающими из этого последствиями. Произошедшее не удивляет, это весьма логично. «Лето в пионерском галстуке» — не будем пересказывать содержание — на сегодняшний день является произведением крамольным и классово чуждым. Но при этом оно по-прежнему достаточно популярно.

В России, как известно, принят закон об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. И как вы думаете, против кого возбуждено первое административное дело? Правильно, против издательства Popcorn Books, которое напечатало данный роман. При этом не факт, что «Лето в пионерском галстуке» все-таки есть ЛГБТ-пропаганда. Там же нет призыва заниматься этими самыми нетрадиционными отношениями. Просто вот такая история произошла между людьми. Впрочем, пусть суд в этом разбирается.

Вопрос в другом: вот есть популярные писатели, они создают те или иные книги, их печатают, у них большие тиражи, популярность. Но вдруг Россия ссорится с Западом, и милость сменяется гневом. Но самое главное заключается в том, что попасть в опалу может абсолютно любой публичный человек, пусть он яростный патриот и говорит абсолютно правильные вещи. Но ветер сменился — и ты уже иностранный агент, а твои книги — чистая крамола.

Что значит данный статус? Ты нехороший человек, не наш. Свыкнись с этим и устыдись — тогда, может, мы тебя простим. Хотя пока что никого особо не простили. Более того, от иностранного агента очень недалеко до уголовного дела — об этом также необходимо помнить.

Можно спорить относительно художественных достоинств «Лета в пионерском галстуке», но если же говорить в целом, творческим людям с более или менее независимым мышлением становится с каждым днем все сложнее. Хотя, по большому счету, так было всегда, а в российской истории и подавно.

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