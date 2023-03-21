Фон дер Ляйен: ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро

Евросоюз (ЕС) перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд, сообщила в Twitter председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Toby Melville, Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Toby Melville, Reuters

«Сегодня мы выплатили Украине еще €1,5 млрд. Наша поддержка помогает Украине работать, защищать себя. И твердо ставит Украину на путь в ЕС»,— указала госпожа фон дер Ляйен.

Глава ЕК также подчеркнула важность поддержки Украиной программ реформ систем поддержания эффективного управления и финансовой стабильности. «Вместе мы пишем будущее Украины»,— резюмировала госпожа фон дер Ляйен.

В 2023 году ЕС намерен оказать Украине финансовую помощь на сумму €18 млрд. Кроме того, в марте Евросоюз утвердил увеличение бюджета Европейского фонда мира еще на €2 млрд — средства будут использованы для финансирования военных поставок Украине от ЕС.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба