Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фон дер Ляйен: ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро

Евросоюз (ЕС) перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд, сообщила в Twitter председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Toby Melville, Reuters

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Toby Melville, Reuters

«Сегодня мы выплатили Украине еще €1,5 млрд. Наша поддержка помогает Украине работать, защищать себя. И твердо ставит Украину на путь в ЕС»,— указала госпожа фон дер Ляйен.

Глава ЕК также подчеркнула важность поддержки Украиной программ реформ систем поддержания эффективного управления и финансовой стабильности. «Вместе мы пишем будущее Украины»,— резюмировала госпожа фон дер Ляйен.

В 2023 году ЕС намерен оказать Украине финансовую помощь на сумму €18 млрд. Кроме того, в марте Евросоюз утвердил увеличение бюджета Европейского фонда мира еще на €2 млрд — средства будут использованы для финансирования военных поставок Украине от ЕС.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...