В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 29,7%

На прошлой неделе в Самарской области было зафиксировано 15392 случая ОРВИ. Показатель на 10 тыс. человек населения в регионе составил 49,1. Это выше эпидпорога на 29,7%. Об этом сообщает региональное Управление Роспротребнадзора.

– Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе: 15 лет и старше на 79%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 43,1%, 3-6 лет на 31%, 7-14 лет на 19,1%, – говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Кроме того, за прошедшие семь дней в Самарской области было выявлено 107 случаев гриппа, показатель на 10 тыс. населения – 0,3. В отношении к предыдущему периоду заболеваемость гриппом выросла среди совокупного населения на 16,3%. Так, неделей ранее было зафиксировано 92 случая гриппа и показатель на 10 тыс. населения был 0,3. Ранее в регионе был зафиксирован рост заболеваемости гриппом на 64,2%.

Георгий Портнов