Заболеваемость гриппом в Самарской области выросла на 64,2%

На шестой неделе текущего года в Самарской области было выявлено 156 случаев гриппа. При этом показатель на десять тыс. населения составил 0,5. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

«В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости гриппом среди совокупного населения на 64,2% (на пятой неделе 2023 года зарегистрировано 95 сл. гриппа, показатель на 10 т.н. – 0,3)»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По информации ведомства, рост заболеваемости в регионе в отношении к предыдущему периоду зарегистрирован среди жителей в возрасте до двух лет (на 75%), 15 лет и старше (на 108,6%).

Кроме того, за указанный период в Самарской области выявлено около 20,6 тыс. случаев ОРВИ, показатель на 10 т.н. – 65,7. Это выше эпидпорога на 54,6%. Неделей ранее в регионе эпидпорог по ОРВИ среди жителей от 15 лет и старше был превышен на 119%.

Георгий Портнов