Вице-премьер Молдавии: значительные воинские единицы всегда находились близ Приднестровского региона

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что еще в марте 2022 года появилась информация о том, что Приднестровский регион могут использовать «для нападения на Украину». По его словам, близ региона всегда находились «относительно значительные воинские единицы».
Олег Серебрян
Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости
В марте 2023-го в Telegram-каналах появились фотографии из молдавских населенных пунктов, граничащих с Украиной, в которых были заметны траншеи, вырытые на украинской территории. Господина Серебряна в эфире радиостанции Moldova попросили прокомментировать эти кадры.
«Не было секретом, что относительно значительные воинские единицы всегда располагались близ Приднестровского региона. Еще в марте прошлого года в публичном пространстве появлялись карты, указывающие на то, что Приднестровский регион может быть использован как площадка для возможного нападения на Украину, совмещенного с наступлением с востока»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).
23 февраля Минобороны России заявило, что Украина «готовит вооруженную провокацию» против Приднестровья. Российский МИД утверждал, что с украинской стороны к приднестровскому участку границы с Молдавией стянули военную технику и личный состав украинских подразделений. Молдавия и Украина эту версию не подтвердили. 12 марта молдавская полиция обвинила спецслужбы РФ в работе по дестабилизации ситуации в стране.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «На Приднестровье наступают со всех страниц».