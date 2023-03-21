Вице-премьер Молдавии: значительные воинские единицы всегда находились близ Приднестровского региона

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что еще в марте 2022 года появилась информация о том, что Приднестровский регион могут использовать «для нападения на Украину». По его словам, близ региона всегда находились «относительно значительные воинские единицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Серебрян

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости Олег Серебрян

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

В марте 2023-го в Telegram-каналах появились фотографии из молдавских населенных пунктов, граничащих с Украиной, в которых были заметны траншеи, вырытые на украинской территории. Господина Серебряна в эфире радиостанции Moldova попросили прокомментировать эти кадры.

«Не было секретом, что относительно значительные воинские единицы всегда располагались близ Приднестровского региона. Еще в марте прошлого года в публичном пространстве появлялись карты, указывающие на то, что Приднестровский регион может быть использован как площадка для возможного нападения на Украину, совмещенного с наступлением с востока»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

23 февраля Минобороны России заявило, что Украина «готовит вооруженную провокацию» против Приднестровья. Российский МИД утверждал, что с украинской стороны к приднестровскому участку границы с Молдавией стянули военную технику и личный состав украинских подразделений. Молдавия и Украина эту версию не подтвердили. 12 марта молдавская полиция обвинила спецслужбы РФ в работе по дестабилизации ситуации в стране.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «На Приднестровье наступают со всех страниц».

Лаура Кеффер