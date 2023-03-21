В Иркутской области полицейские выявили незаконную майнинговую ферму в коровнике

В Иркутской области сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Ангарскому городскому округу выявили нелегальную майнинговую ферму. Она располагалась в одном из загонов для скота. В загонах и гараже крестьянско-фермерского хозяйства было обнаружено более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

Жалобы на незаконное потребление электроэнергии начали поступать правоохранителям в 2022 году. О завышенных счетах на электричество сообщил 40-летний индивидуальный предприниматель, который занимался фермерским хозяйством на территории округа. В марте 2023 года оперативники совместно со специалистами электросетевой компании и ОМОНОом вышли на след незаконных потребителей энергии. За время функционирования майниговой фермы объем незаконного потребления электричества превысил 2,5 млн руб.

Технику для майнинга полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Ранее в одной из школ города Шелехова Иркутской области полицейские обнаружили майнпинговую ферму. Правоохранители выяснили, что криптоферму обустроил школьный электрик и его знакомый IT-специалист.

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Сергей Балин