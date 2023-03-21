В Джанкое из-за атаки беспилотников ввели режим ЧС

В Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин. Его словам приводит телеканал «Крым 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остатки беспилотника в Джанкое. Фотография советника главы Крыма Олега Крючкова

Фото: Телеграм канал «Крючков Z» Остатки беспилотника в Джанкое. Фотография советника главы Крыма Олега Крючкова

Фото: Телеграм канал «Крючков Z»

«Созданы рабочие группы, которые обследуют объекты. Выявляют ущерб. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда»,— добавил Игорь Ивин.

Расположенный на севере Крыма город Джанкой был атакован беспилотниками вечером 20 марта. Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном пострадавшем. С осколочным ранением он был доставлен в больницу. По словам советника главы республики Олега Крючкова, беспилотники «целили в гражданские объекты».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева