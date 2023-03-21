52-летнюю жительницу Ижевска осудили за дискредитирующее высказывание в адрес Вооруженных сил России

В столице Удмуртии перед судом предстала 52-летняя местная жительница, которую признали виновной в публичной дискредитации использования вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, в декабре 2022 года женщина на рабочем месте высказалась о действиях Вооруженных сил России как о преступных. При этом высказывания прозвучали при ведении консультационной работы в месте доступном для неопределенного круга лиц.

Женщину признали виновной в административном правонарушении. Ей назначили штраф в размере 30 тыс. руб.