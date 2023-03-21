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Коммерсантъ FM
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МИД РФ: США, Великобритания, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании по Украине

МИД России прокомментировал предложение экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о создании контактной группы по Украине. Он предлагал включить в эту группу США, Великобританию, Францию и Германию. В российском ведомстве не согласились с таким предложением, назвав эти страны участницами конфликта на территории Украины.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В МИД РФ заявили «РИА Новости», что об этой инициативе «узнали из прессы», и она «вызывает закономерные вопросы», потому что все упомянутые страны поставляют украинским военным вооружения и «ввели незаконные санкции против России». «Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны»,— сказали в МИД.

В российском ведомстве считают, что «при таких подходах США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс». Эти страны якобы «не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние».

МИД РФ убежден, что урегулирование возможно в случае прекращения боевых действий и поставок вооружений, «признания новых территориальных реалий, демилитаризации и денацификации Украины, подтверждения ее нейтрального и внеблокового статуса», а также отмены санкций, отзыва судебных исков против России, «восстановления статуса русского языка, прав нацменьшинств и дружественных отношений с нашей страной». «К сожалению, ничего подобного страны Запада, претендующие на роль посредников, не предлагают»,— добавили в МИД.

Официально переговоры между Россией и Украиной были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В марте Кремль заявил, что цели на Украине сейчас можно достичь только военным путем.

О помощи Киеву странами Запада — в материале «Ъ» «Европейцы снаряжают Украину».

Лаура Кеффер

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